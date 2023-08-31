الخميس 31 أغسطس 2023
توقيت مصر 14:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة غير متوقعة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء وهذا سعره الرسمي في البنوك

" بتعمل علاقة مع ابن شقيق زوجها".. سيدة الشرقية "المتوحشة" تتخلص من زوجها خنقًا

مفاجأة.. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه من علاقة غير شرعية

أسما شريف منير تثير ضجة بمايوه جرئ من الساحل الشمالي

طليق عبلة كامل تعليقًا على مطالبتها محمد صلاح بالبقاء في ليفربول: بعتذر عن الرد

"جهينة" تعلن عن رفع أسعار اللبن.. تعرف على الزيادة الجديدة

عضو بالاتحاد السعودي يكشف موعد وصول محمد صلاح للمملكة للانضمام لاتحاد جدة

أول ظهور للمشجعة السعودية التي أثارت الجدل رفقة خطيبها في المدرجات

بسبب ما فعلته في الساحل.. قرار بمنع مطربة "تيجي نتجوز في السر" من الغناء في مصر

"انتي معفنة".. قرار رسمي بإيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء

"جهينة" تعلن عن رفع أسعار اللبن.. تعرف على الزيادة الجديدة

IMG-20230831-WA0019
جهينة
الخميس، 31-08-2023 12:22 م

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة جهينة للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 1 كيلو كامل الدسم وخالي الدسم ونصف دسم إلى 35.5 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 38 جنيها.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر كيس لبن "بخيره" نصف كيلو إلى سعر 15.36 جنيه جملة، لتباع 16.5 جنيه للمستهلك.

كما رفعت الشركة كيس لبن "بخيره" 1 كيلو إلى 29.42 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 31 جنيها.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من يوم 1 سبتمبر.

إقرأ ايضا

IMG-20230831-WA0018

" بتعمل علاقة مع ابن شقيق زوجها".. سيدة الشرقية "المتوحشة" تتخلص من زوجها خنقًا

IMG-20230831-WA0022

مفاجأة.. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه من علاقة غير شرعية

IMG-20230831-WA0021

أسما شريف منير تثير ضجة بمايوه جرئ من الساحل الشمالي