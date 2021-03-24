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جنوح ناقلة حاويات عملاقة يعطل حركة المرور بقناة السويس

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جنوح ناقلة حاويات عملاقة يعطل حركة المرور بقناة السويس

جنوح ناقلة حاويات عملاقة
جنوح ناقلة حاويات عملاقة
 
الأربعاء، 24-03-2021 10:14 ص فتحي مجدي
جنحت سفينة حاويات عملاقة أثناء عبورها قناة السويس أمس، ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل مؤقت.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، أن ناقلة الحاويات التي يبلغ طولها 13000 قدم، علقت على طول خط تجارة النفط والغاز الطبيعي الحيوي، مما أدى إلى منع 42 سفينة متجهة شمالًا و 64 سفينة متجهة إلى الجنوب.

وجنحت ناقلة الحاويات "إيفر جيفن" في وقت مبكر الثلاثاء، وأظهرت بيانات التتبع أنها ظلت عالقة حتى الساعة 2 صباحًا يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.


وكانت السفينة إيفر جيفن، المسجلة في بنما، في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، وكانت تمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة.

وقال وكيل الشحن (GAC) لصحيفة "الجارديان"، إن ناقلة الحاويات العملاقة كان تحمل بضائع من الصين إلى روتردام في هولندا، كجزء من قافلة الشمال عندما علق في القناة.

وأضاف: "كانت السفينة الخامسة في القافلة المتجهة شمالًا. ولم تتأثر أي من السفن قبلها، ولكن تم احتجاز 15 وراءها في المراسي في انتظار تطهير القناة. كما تم حظر القافلة المتجهة جنوبًا".




 

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