الأربعاء 05 يونيو 2024
توقيت مصر 14:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الارتفاع من جديد.. كم وصل في البنوك؟

البابا تواضروس: "عدد كبير من الأقباط طلبوا الهجرة أيام مرسي"

يطلب تطليق زوجته: "رسمه عيون حبيبها على ظهرها"

خالد بيبو يكشف موقف الأهلي من أفشة بعد تصريحاته

خلعت النقاب وأبنائها قاطعوها.. مفاجآت جديدة بشأن الطبيبة المصرية المقتولة بتركيا

شاهد.. أمير قطر يحضر حفل تخرج ابنته ويجلس وسط أولياء الأمور

نائب يهاجم كامل الوزير بعنف: "ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم"

فيديو صادم.. مشاجرة بين جارين تنتهي بعملية قتل مروعة أمام زوجته

فيديوهات إباحـ.ـية.. القبض على فنانة شهيرة بحدائق الأهرام

جنازة رئيس تشهد جريمة كبيرة.. توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف

جنازة رئيس تشهد جريمة كبيرة.. توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف

2024070_0
ا
الأربعاء، 05-06-2024 10:02 ص

 

أصبح اسم ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك، يتردد دوما على مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر محرك البحث جوجل، بسبب حلقة نارية قدمتها على قناة «الجديد» اللبنانية، قبل أيام من بدء عام 2024، فمعظم التوقعات التي قالتها «ليلى» خلال الـ5 أشهر الأولى من العام تحققت، ومع كل توقع جديد يتحقق تثار حالة من الجدل حولها، ولسان حال الجميع «كيف تصدق توقعاتها؟».

بخلاف ما تحقق من أمراض وكوارث وحروب ووفيات، هناك توقعات أخرى لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، يأمل الجميع ألا تتحقق، وهذه التوقعات هي:

حرب عالمية ثالثة خلال الفترة المقبلة أو بالعام 2025 لا مفر منها، وقالت: «يا رب تنجينا منها مش كل دول العالم، دول كبيرة».

انتشار أمراض فيروسية أو أوبئة في عدة دول أفريقية، قائلة: «أفريقيا في مهب أزمة كبيرة وقاسية، بسبب مواجهة أزمة غذائية غير مسبوقة وكارثة تهدد القارة السمراء».

الحرب تدق أبواب الإكوادور، مؤكدة: «ستكون أمام تطورات أمنية ومواجهة حالة عارمة من الفوضى تسيطر على الناس في الشارع».

تشييع جنازة أحد الرؤساء يتحول إلى مسرح لوقوع جريمة كبيرة موضحة: «جنازة رئيس تتحول لكارثة هنشوفها على التليفزيون».

موجة تسونامي عنيفة تضرب بعض سواحل الدول العربية تؤدي إلى أضرار فادحة وخسائر، وعاصفة عنيفة في دول أوروبية موضحة: «في أحداث غير سارة كتير هتحدث قبل عيد الأضحى 2024، بعضها في الدول العربية، والعاصفة هتضرب أجواء أوروبا، ومأساة كبيرة بسبب الكوارث التي تلتهب داخل بعض الدول الأوروبية»، ساخرة: «أنا عارفة هيقولوا عني بومة».

إقرأ ايضا

images

يطلب تطليق زوجته: "رسمه عيون حبيبها على ظهرها"

unnamed

خلعت النقاب وأبنائها قاطعوها.. مفاجآت جديدة بشأن الطبيبة المصرية المقتولة بتركيا

مم

نائب يهاجم كامل الوزير بعنف: "ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم"

أخبار متعلقة

2022_12_15_16_27_18_12

بعد بيان أبوعبيدة.. إعادة تداول فيديو لـ ليلى عبد اللطيف يتوقع ما حدث!

Capture

ماذا قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف عن حادث الطائرة المنكوبة