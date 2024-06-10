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جمع مليون و200 ألف.. بيان رسمي بشأن حصة مراجعة في صالة مغطاة تابعة للحكومة

جمع مليون و200 ألف.. بيان رسمي بشأن حصة مراجعة في صالة مغطاة تابعة للحكومة

مدرس
ا
الإثنين، 10-06-2024 11:17 ص


أقدم مدرس على تنظيم أكبر تجمع بشري للدروس الخصوصية، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع السلطات الرسمية للتدخل.

وقام المدرس الذي يدعى ماجد إمام، بتقديم مراجعة نهائية في مادة الجيولوجيا لحشد بشري مؤلف من أكثر من 4000 طالب وطالبة في "صالة حسن مصطفى" للألعاب الرياضية بمنطقة 6 أكتوبر.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمع آلاف طلبة الثانوية العامة في مدرجات الصالة المغطاة، لمراجعة المادة قبل الامتحان النهائي. وتضمن أحد المقاطع لحظة دخول المدرس إلى الصالة على أنغام إحدى الأغنيات، وسط تهليل وتصفيق الطلبة.

في غضون ذلك، قرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة المدير التنفيذي للصالة والمسؤولين عنها للتحقيق بعد إيقافهم عن العمل.

 

وجاء في بيان الوزارة على "فيسبوك": "إحالة المسؤولين عن صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية".

وأوضح البيان أنه: "إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح (الأحد)، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور".

وأثارت الواقعة ضجة كبرى في البلاد، حيث اعتبرها البعض مسيئة للتعليم، فيما سخر آخرون منها.

وأفاد نشطاء بأن المدرس استأجر الصالة الحكومية لمدة ساعتين لتقديم المراجعة لطلبته بالأضواء الكاشفة المخصصة للفعاليات المسائية.

وقال الإعلامي عمرو أديب إن المدرس تقاضى 300 جنيه من كل طالب، بإجمالي مليون و200 ألف جنيه عن كل الأفراد من المشاركين وعددهم 4000 طالب وطالبة.

 

 

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