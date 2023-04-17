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جمعة ولا سبت.. البحوث الفلكية يحسم جدل عيد الفطر

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ارشيفية
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الإثنين، 17-04-2023 11:11 ص


أكد الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية، أن نحن الأن في عصر العلم، نستطيع أن نحدد مواعيد بدايات الشهور بالحسابات الفلكية، مشيرا إلى أن تلك الحسابات أثبتت دقة كبيرة.

وقال جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”،  أن ما يخص هلال شهر رمضان، وأطوار القمر المختلفة، أن الحسابات والأرصاد سليمة، مؤكدا أن البيانات الفلكية تؤكد أن هلال شهر شوال سيكون يوم الخميس الموافق 20 أبريل، في تمام الساعة 06:20 مساء.

وتابع عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية، أن الأخبار المنتشرة في الساعات الماضية التي تحاول الربط بينهم غير صحيحة ولم تخرج من المعهد.

وأشار جاج القاضي إلى أن كسوف الشمس الذي يحدث يوم الخميس 21 أبريل القادم لم ير  أو يشاهد في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأنه سوف يحدث في أجزاء ومناطق بعيده عنا ولذلك فإنه لن يعوق مشاهدتنا للرؤية الهلال يوم الخميس المقبل.

وأستكمل عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية، أن وقفة عيد الفطر متوقع أن تكون يوم الخميس 20 أبريل، ويوم الجمعة 21 أبريل أيام العيد، ولو تعذر رؤية الهلال فأن الأمر في هذه الحالة يعود إلى مفتي الديار المصرية.
 

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