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جمعة : إذا لم تستطع الحج هذا العام أخرج غارمة إلى بيتها

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ضمن حملة "مصر الخير" لفك كرب 2000 غارم وغارمة ..

جمعة : إذا لم تستطع الحج هذا العام أخرج غارمة إلى بيتها

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة
Native
الجمعة، 09-07-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
قال الدكتور على جمعة ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من تتوق نفسه إلى زيارة بيت الله الحرام هذا العام ولم يستطع الوصول إليه نظرا لما يكتنف العالم من تفشى الوباء وجائحة كورونا فله أن يوجه هذه الأموال لإخراج الغارمين والغارمات وعودتهم لأسرهم فله الأجر والثواب الكبير عند الله تعالى .
 وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، فى تصريحات له : إذا لم تستطع الوصول إلى بيت الله الحرام هذا العام وأداء فريضة الحج نظرا لما يكتنف العالم من انتشار الوباء والأمراض فيمكن لك أن توصل امرأة غارمة إلى بيتها وأولادها وتأخذ الأجر والثواب الكبير من الله تعالى "اللهم آمين" ، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وأطلقت مؤسسة "مصر الخير" حملتها لفك كرب 2000 غارم وغارمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أسرهم وأبناءهم .
ونجحت مؤسسة "مصر الخير" في فك كرب  أكثر من٨٠ ألف غارم وغارمة منذ بداية البرنامج و حتى الآن وتسعي المؤسسة من خلال تلقي المزيد من التبرعات ودعم أهل الخير  إلي فك كرب ١٠ آلاف غارم وغارمة يطاردهم شبح السجن وضياع الأسرة قبل نهاية العام الجاري 2021م .
وتعتبر مؤسسة "مصر الخير" من أولي مؤسسة المجتمع المدني التي تصدت لظاهرة الغارمين والغارمات منذ سنوات عديدة واكتسبت خبرة متميزة في هذا المجال وقد أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بتجربة مؤسسة "مصر الخير" في التعامل مع ظاهرة الغارمين وجهودها للقضاء على هذه الظاهرة .

 

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