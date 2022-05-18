الأربعاء 18 مايو 2022
توقيت مصر 15:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جمهوري بشأن المتحدث باسم الرئاسة

أوهمت الجيران بأن عشيقها شقيقها وعندما عاد زوجها من السفر قتلته بالمنشطات

ماذا قال محافظ البنك المركزي قبل اجتماع رفع الفائدة مجددًا؟

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

القادم أسوأ في الزمالك ولاعبون يسحبون عقودهم بعد حكم حبس مرتضى منصور

بعد حملها دون زواج.. قمر تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

حالة واحدة لإقامة مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشيستر سيتي لحسم الدوري

ضحك بشدة.. عادل إمام يكشف سر ضحكه في جنازة مصطفى متولي

تهز دولة عربية.. انقطعت الكهرباء عن المشرحة فتعفنت الجثث وأكلتها الفئران

فضائح شهر العسل بين فنان وفنانة شهيرة أمام المحكمة: كانت عنيفة في العلاقة

ADS
 

جمال مبارك يخرج عن صمته: لقد انتصرنا..ارقد في سلام يا أبي (فيديو)

جمال مبارك مبارك7
جمال مبارك
Native
Teads
الأربعاء، 18-05-2022 09:16 ص

خرج جمال مبارك، في مقطع فيديو، وهو الأول له عقب تنحي والده الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في العام في العام 2011، ليعلن انتهاء جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد أسرته منذ تنحيه عن السلطة.
كما أعلن جمال مبارك براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، وخاطب والده في الفيديو المصور قائلاً له "لقد انتصرنا يا أبي فلترقد في سلام" .
وقال جمال في الفيديو: "والدي العزيز لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي".
وأردف قائلاً "أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سأستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي".
وتابع "وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع".
وأضاف: "طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائما على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك. ولقد رحلت عنا يا أبى، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء".
واختتم: "لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب. معركة واصلتها نيابة عنك. معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربا من أجله ومدافعا عن مصالحه".
 

إقرأ ايضا

كيف-تكتشف-خيانة-زوجتك-فسيولوجيا-بالتفصيل

أوهمت الجيران بأن عشيقها شقيقها وعندما عاد زوجها من السفر قتلته بالمنشطات

elaosboa27501

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

images_-_2020-09-19T134409.841

بعد حملها دون زواج.. قمر تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا