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جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت

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الأحد، 07-07-2024 01:14 ص

 

حرص الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن كشف بعض تقاصيل حالة اللاعب أحمد رفعت، بعد إعلان خبر وفاته خلال الساعات الماضية.

كتب جمال شعبان في منشوره :"قصة قصيرة حزينة، لاعب في ريعان الشباب يتعرض لضغوط عصبية وهموم كبيرة، يسقط في الملعب بسبب جلطة حادة في الشريان التاجي."

وتابع:"يتم إنعاشه فيما يشبه المعجزة بعد أكثر من ساعة من توقف القلب ثم يوضع علي جهاز التنفس الصناعي والغسيل الكلوي بعد فشل كلوي حاد وهو شبه فاقد الوعي، ثم يعود للحياة ويفصل من الأجهزة ويتم فتح الشريان التاجي المسدود بالبالون وتركيب دعامة ويغادر المستشفي في كامل وعيه ولياقته."

كتب جمال شعبان:"ويطل علي الناس وهو فايق جدا مع فايق ولخص قصته وقال  بص هي القصة كلها إن قلبي وقف ، و ده وارد إنه يحصل في أي وقت ، وأكتر حد معرض إنه يحصله كده هو أنا لأني يادوب لسه قايم من الموضوع….فالموضوع مقلق يعني إنك تبقى قاعد مش عارف إيه ممكن يحصلك .. هتكمل ولا مش هتكمل..في الآخر كلنا هيحصلنا كده."

 

أضاف:"ثم في غضون أسبوعين تحدث انتكاسة غالبا جلطة أخري واختلال كهربي حاد وتوقف للقلب لحسم الموضوع علميا هناك نسبة من ٢ إلي ٤٪؜ من الحالات قد تصاب بجلطة لمرة ثانية في خلال شهور بعد الجلطة الأولي وصعدت الروح إلي بارئها …يا رب تقبله شهيدا…..ليست دارنا ولا ديارنا وكلنا ضيوف وعابرو سبيل في هذا الكوكب في رحلة قصيرة مدتها محدودة بالأجل الذي هو في علم الله ثم نرحل ، لعمر أقصر مما تتخيل لا تضيعه في الحقد والحسد والصراع علي أشياء الدنيا غير المهمة ( ملحوظة: كل أشياء الدنيا غير مهمة )

 

الحزن والزعل بيعمل جلطات وبيقصر العمر علشان كدا دايما اقول لكم

#ما_تزعلوش

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