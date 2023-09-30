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جمال شعبان يكشف سبب وفاة نجل سامي العدل

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جمال شعبان
السبت، 30-09-2023 06:49 م

 

كتبت رشا سامي العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له”.

تابعت: “اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

 

سبب وفاة أحمد سامي العدل

علق جمال شعبان على وفاة أحمد سامي العدل قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الموت المفاجئموت الغفلة.. موت البغتة.. التوقف القلبي المفاجيء ظاهرة العصر ومن علامات آخر الزمان رحم الله  الفقيد”.

 

تابع جمال شعبان: “يا ريت نهتم بقلوبنا شوية…فتش عن القلب…قبل ألا يفاجئك  القلب”.

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