جعلت زوجها يضع «شطة» في مكان حساس لصديقتها بعد تجريدها من ملابسها والسبب صادم

الأربعاء، 27-07-2022
01:12 م
كشفت تحقيقات الشرطة
في قسم ثالث أكتوبر، التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام سيدة لصديقة
ها وزوجها بتصويرها
في أوضاع مخلة ووضع "شطة
" في مكان حساس
بجسدها.
القصة بدأت ببلاغ تلقاه قسم ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة،
حيث أبلغت سيدة أنها تفاجأت برجل وسيدة أخرى يسرقانها بالإكراه كما صوراها في
أوضاع مخلة و وضعا "شطة
" في إحدى المناطق الحساسة بجسدها وهددوها في حال
إبلاغها للشرطة بنشر تلك الصور .
شك رجال البحث الجنائي
في القصة وألقوا القبض على المتهمين ، حيث روي المتهمان القصة الحقيقية وتبين أن
المتهمة الأولى تعمل "كوافيرة" و زوجها وأنهما تربطهما علاقة بالمجني
عليها .
وتبين أن المتهمة كانت
تعمل في محل كوافير ملك المجني عليها وأن زوجها هرب منها بسبب سمعتها السيئة ،
وبدأت المتهمة في التقرب للمجني عليها للاستفادة من علاقاتها المتشعبة بالرجال ،
وبخاصة أنها تزوجت من شاب عرفيا بعد ممارسة الرذيلة معه وإنجاب طفل منه رغم أنها
متزوجة من آخر .
وبالفعل اتفقت المتهمة
مع المجني عليها على اتفاق ، أن تقوم المجني عليها بالوساطة بينها وبين الرجال
الراغبين في المتعة الحرام ، مقابل عمولة .. وتم الاتفاق الشيطاني ، حيث باتت
المجني عليها تعرض المتهمة على راغبي المتعة الحرام وترتب اللقاء بينهما مقابل
الحصول على عمولة وجنت كل منهما مبالغ مالية كبيرة من حصاد هذا العمل المحرم .
المشكلة بدأت حين
دردشت المتهمة مع زبون واكتشفت أن المجني عليها تحصل على "عمولة" من
الزبون أيضا خلافا للعمولة التي تتحصل عليها منها .. وهو ما اعتبرته المتهمة
"خيانة
" للعمل والصداقة بينهما !
استعانت المتهمة بزوجها
العرفي ووضعا خطة لاستدراج المجني عليها للمنزل وعقب حضورها قام الزوج بتصويرها في
أوضاع مخلة - تحت تهديد السلاح - و وضع شطة
في منطقة حساسة بجسدها كنوع من التعذيب
لها وهدداها بنشر الفيديو حال إبلاغ الشرطة .
تم حجز الزوجين
المتهمين لحين ورود تحريات المباحث كاملة عن الواقعة .