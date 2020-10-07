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جزار أربعيني.. الكشف عن بطل الفيديوهات المخلة في الجيزة

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ارشيفية
 
الأربعاء، 07-10-2020 08:05 م محمد فضل

نجحت مباحث الآداب من تحديد هوية بطل الفيديوهات المخلة التي انتشؤرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يمارس الرذيلة مع عدد من السيدات ويصورهن دون علمهن.
وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى أن جزارا في الأربعينات من العمر تورط في ارتكاب تلك الوقائع.
وقالت إن المتهم نفذ تلك الوقائع داخل شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، يتخذها وكرا لممارسة الرذيلة مع ضحاياه وتصويرهن دون علمهن.
وتمكن رجل المباحث من ضبط المتهم والفيديوهات المخلة على هاتفه، وتم تحرير بمحضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه.
 

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