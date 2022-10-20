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جريمة مروعة.. يقتل زوجته أمام أبنائهما ثم يذبح نفسه (صور)

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الخميس، 20-10-2022 02:05 م

قام رجل أمريكي من ولاية فلوريدا بجريمة مرعبة هزت المجتمع، حيث طعن زوجته حتى الموت قبل أن ينتحر أمام أطفالهما الثلاثة.

ووفقًا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي، قام الرجل بذبح نفسه أمام الأطفال، بعد أن قتل زوجته.

وذكر الموقع أن خلافا نشب بين الزوجين، حول طريقة تأديب الأبناء أدى لتفاقم الخلاف بينهما، وانتهى بجريمة قتل.

وقال إن صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات ركض إلى منزل أحد الجيران طلبًا للمساعدة، وهو يصرخ بأن زوج والدته طعن والدته في أثناء مشاجرة، بحسب مكتب مأمور مقاطعة فولوسيا (في ولاية فلوريدا).

وأضاف الموقع أنه تم إبلاغ السلطات بالحادث، وبمجرد وصولهم لمكان الواقعة، تم العثور على والدة الصبي، بينكا كروز البالغة من العمر 26 عامًا، ميتة في مكان الحادث.

وتم العثور على والد الصبي، أوسكار سالازار البالغ من العمر 31 عامًا، في حالة خطيرة مع جروح في رقبته، وتوفي سالازار في وقت لاحق في المستشفى.

وقال مايك تشيتوود، قائد شرطة مقاطعة فولوسيا، خلال مؤتمر صحفي: "إنها حقًا قصة مفجعة وحزينة في نفس الوقت، هناك 3 أطفال أحدهم في العاشرة والآخر في الخامسة والثالث يبلغ عامين ولم يعد لهم أم، أمر مؤسف".

وأوضح الموقع، أنه لم يصب أي من الأطفال الثلاثة بأذى خلال الحادث، وقال قائد الشرطة إن سالازار هو الأب البيولوجي لطفلين صغيرين، وزوج أب لثالث.

وقال المحققون إن الزوجين كانا يتشاجران حول كيفية تأديب سالازار للطفل البالغ من العمر 5 سنوات عندما بدأ الأب بطعن زوجته كروز بسكين عدة مرات.

وأضافوا أن سلاح القتل كان سكينًا تم العثور عليه في مكان الحادث، وظهرت آثار جروح دفاعية على جسد الضحية، فيما وصفته الشرطة بأنه معركة من أجل حياتها.

وتم القبض على سالازار سابقًا في أورلاندو في عام 2016 بتهمة العنف المنزلي ضد زوجته ووجهت إليه تهمة ضرب امرأة حامل.



 

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