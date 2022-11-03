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جريمة مروعة.. يقتلان صديقهما «قربانًا للجن» لفتح مقبرة أثرية (صور)

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قتيل
Native
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الخميس، 03-11-2022 01:12 م


أقدم مواطنين من محافظة سوهاج على ارتكاب جريمة يندى لها الجبين، إذ قامو بقتل شاب لاستخراج الآثار، بزعم "إرضاء الجن" لفتح مقبرة أثرية.
وفي التفاصيل شهدت محافظة سوهاج، جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بدون ذنب، قتله شخصين من المنقبين عن الآثار، لاعتقادهما أن حماة المقبرة يطلبون ضحية لتسهيل الحصول على الاثار.

واستدرج أحد المتهمين، المجني عليه إلى المنطقة الجبلية التي ينقبان فيها، وأطلق الآخر عليه النار.

تلقى مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة نجله بمدق جبلي بالمركز، عقب تغيبه عن المنزل.


وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص المقيمين بدائرة المركز، وفر هاربا إلى محافظة الإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم وضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف باتفاقه مع آخر - تم ضبطه - وأقرا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية القريبة من القرية، ونظراً لاعتقادهما بضرورة قتل أحد الأشخاص ليتمكنا من التنقيب عن الآثار.
وأضافا، أن أحدهما قام باستدراج المجني عليه واصطحابه بدراجة نارية لمكان العثور عليه، وقام الآخر بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وأرشد المتهمان عن مكان السلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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يخطفون فتاة وخطيبها ويعتدون عليها جنسيًا داخل سيارة لكنها أوقعت بهم بحيلة ذكية

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