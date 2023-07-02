الإثنين 03 يوليه 2023
توقيت مصر 08:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو.. الإعلامية أميمة بدري تفقد النطق بعد تعرضها لصدمة شديدة وتظهر تتحدث بالإشارة

إعلان "مزيل عرق" على مسجد شهير يثير الغضب

جريمة مروعة.. يذبح شقيقته في عيد الأضحى

رقم صادم.. تعرف على غرامة "جزار المونوريل"

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش ضخمة تسبح بجوار قارب أحد السياح

فيديو صادم.. سعودي يدهس عامل بنزينة عمدًا ويطعن آخر بسكين

أبوه وجده ماتوا بنفس الطريقة.. وفاة مصري أثناء أداء مناسك الحج

زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب

القبض على المتهمين في واقعة "جزار المونوريل"

بعد أنباء حول "تعويم جديد للجنيه اليوم".. خبير يكشف توقعات سعر الدولار

جريمة مروعة.. يذبح شقيقته في عيد الأضحى

27464e5a-cd78-4d4e-a5f6-0f23537b3963
ارشيفية
الأحد، 02-07-2023 04:04 م


شهد آخر أيام عيد الأضحى المبارك، جريمة بشعة حيث أقدم شاب تونسي، أمس السبت، على ذبح شقيقته باستعمال سكين ثم حاول الانتحار.

 

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن المشتبه به ارتكب جريمةه فوق سطح منزل العائلة بحي التضامن، حيث لفظت شقيقته أنفاسها في عين المكان.

 

وحسب المعطيات التي نشرتها "موزاييك"، فإن المشتبه به شاب عشريني مصنف تكفيريا لدى الوحدات الأمنية، حيث نقلت أن الجريمة تعود إلى خلاف نشب بينهما صباح اليوم، ليقوم المشتبه به على إثره بحمل سكين وذبح شقيقته، ثم يحاول الانتحار.

 

وتولى ممثل النيابة العمومية، مرفوقا بقاضي التحقيق، معاينة جثة الضحية، قبل الإذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي، كما تعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن أسباب الجريمة وملابساتها.

إقرأ ايضا

download (1)

فيديو.. الإعلامية أميمة بدري تفقد النطق بعد تعرضها لصدمة شديدة وتظهر تتحدث بالإشارة

download (2)

إعلان "مزيل عرق" على مسجد شهير يثير الغضب

16533061071688213275

رقم صادم.. تعرف على غرامة "جزار المونوريل"

أخبار متعلقة

Capture

فاجعة تهز الكويت.. يقتل زوجته ويقطعها 20 قطعة

417566

تبدأ الثلاثاء.. الحكومة تعلن 7 أيام إجازة رسمية

Capture

6 دول تخالف السعودية في موعد وقفة عرفات.. عالم أزهري يعلق

9gB_LvQA

مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم...تفاصيل

35d01252-c3e9-4116-ae0f-326327c7261b

جريمة مروعة في منطقة السيدة زينب ومباحث القاهرة تتحرك

kZgjIpAh

البحوث الفلكية: الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى