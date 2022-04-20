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جريمة مروعة في الجيزة.. جمع زوجتيه في غرفة واحدة واطلق الرصاص على رأسهما

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الأربعاء، 20-04-2022 12:46 م

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط مقاول أنهى حياة زوجتيه رميا بالرصاص في منطقة كرداسة.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتي ربتي منزل داخل شقتهما بمدينة كرداسة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص وجود جثتين لسيدتين كل منهما مصابة برصاصة في الرأس وكلتاهما داخل غرفة واحدة.
شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.
تبين من التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر من خلال مناقشة سيدة قريبة المجني عليهما قالت إنها أثناء ذهابها لهما داخل المنزل ظهرا فوجئت بزوجهما يخرج مسرعا من المنزل وملابسه ملطخة بالدماء واستقل سيارته وفر هاربا ما أثار الشك لديها فأسرعت داخل المنزل لتعثر على جثتي الزوجتين غارقتين في دمائهما.
وأضافت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة أن الزوج مقاول خفراء تزوج من السيدتين منذ قرابة ٤ سنوات في وقت متقارب وأنجب من الأولى طفل ومن الثانية طفلين تبلغ أعمارهم من ٤  أعوام  لـ سنتين وكانوا متواجدين لدى جدهم وقت تنفيذ المتهم للجريمة.
 

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