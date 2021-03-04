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جريمة مروعة تهز تركيا.. يقتل ابنته بـ20 رصاصة والسبب صادم

جولنور يلماز
جولنور يلماز
 
الخميس، 04-03-2021 10:10 م الطيب حسين
هزت جريمة وقعت غربي تركيا الابلاد حيث راحت ضحيتها ابتة على يد أبيها.

وجاء هذا لعدم الإفصاح عن مكان أمها المنفصلة عن والدها، ووقعت الجريمة غربي تركيا.

وقتل الأب ابنته بعد رفضها تحت تهديد السلاح إبلاغه بالمكان. وفي التفاصيل، كانت جولنور يلماز، 28 عاما، وهي طبيبة عامة مسافرة من باليكسير إلى أنطاليا للتحضير لامتحان مع صديقاتها في 27 يونيو 2019.

وفي هذا اليوم، تبعها والدها مصطفى يلماز (69 عاما) بسيارته، واصطدم بمركبتها، مما دفعها بعيدا عن الطريق، بحسب "العربية نت".

وبحسب وسائل إعلام محلية، أخرج ابنته من السيارة وطالب بمعرفة مكان والدتها، وعندما رفضت إخباره أطلق عليها 20 رصاصة، 11 منها استقرت في رأسها.

وفر الأب بعد جريمته من المكان، لكن سرعان ما ألقي القبض عليه، حيث يواجه الأب حاليا عقوبة السجن مدى الحياة، في حال إدانته بجريمة القتل العمد.

وخلال المحاكمة التي تجري حاليا، يدعي يلماز أنه يعاني من اضطراب عقلي، وبناء على ذلك، أجل القضاة النظر في القضية حتى يتم الانتهاء من تقويمه التقويم العقلي.
 

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