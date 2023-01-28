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جريمة مروعة.. أنهى حياة دجال وخلط جثته بالأسمنت وبنى به جدارًا في شقته

jrym
ارشيفية
Native
Teads
السبت، 28-01-2023 01:47 م

شهدت محافظة مدنين الجنوبية في تونس، جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على قتل مسن وإخفاء جثته داخل "برميل" وإغلاقه بالأسمنت.

وداهمت السلطات التونسية منزل مرتكب الجريمة بعد بحث طويل بشأن اختفاء الضحية منذ حوالي 30 يوما، وبعد استنطاق المشتبه به، اعترف بارتكابه جريمة القتل.
وكانت الوحدات الأمنية التونسية قد باشرت البحث في ظروف وملابسات اختفاء شخص من محافظة مدنين الجنوبية (66 سنة) منذ حوالي شهر.
وتبين أن المعني يمارس الشعوذة ويتردد على العديد من الأماكن بمختلف محافظات البلاد، وعلى علاقة مؤخرا بأحد الأشخاص الساكنين بمدينة سيدي حسين الشعبية، واعتاد التردد عليه في عديد المناسبات.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، أنّه بالتعريف بهوية هذا الأخير ومكان إقامته تم التنقل الفوري إلى المنزل المنشود قصد مزيد التحري معه، ولوحظ آثار بناء حديث بمطبخ المنزل.

وباستفساره عمّا ذُكر ومجابهته بعديد المعطيات، اعترف بأنه تعرّف إلى الشيخ المفقود منذ مدة عن طريق صديقه، والذي أوهمه بقدرته على مداواته من مرضه حيث خضعا لجلسات علاج عدة دون جدوى، ليكتشف تعرّضه لعملية احتيال.

عمد على أثر ذلك الجاني إلى استدراجه بمنزله والاعتداء عليه على مستوى الرأس إلى أن فارق الحياة ومن ثم تقييده ولفه بلفاف بلاستيكي، وإدخاله داخل "برميل حديدي" مليء بالأسمنت ثم إدخاله إلى المطبخ وشيّد عليه الجدار، تم بموجبه إخراج الجثة بحضور السلطات القضائية المعنية ونقلها إلى أحد المستشفيات بالعاصمة.
 

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