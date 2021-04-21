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جريمة «صباح السالم» تهز الكويت..قتلها أمام أهلها بعد رفض الزواج منه

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شقيقة الضحية
 
الأربعاء، 21-04-2021 09:03 ص المصريون

اهتزت دولة الكويت على وقع جريمة بشعة، تمثلت في إقدام شاب على خطف وقتل فتاة أمام خالتها شوشقيقتها بعد رفضها الزواج منه، فيما تصدر هاشتاج «جريمة صباح السالم» الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وذكر مغردون في هاشتاق “جريمة صباح السالم” أن الفتاة رفضت الزواج من الجاني ورفعت قضية ضده وتم إلقاء القبض عليه قبل خمسة أشهر، ومن ثمَّ تم إخراجه بكفالة مالية من النيابة العامة.
وانتشر في الهاشتاق مقطع فيديو يرصد لحظة قيام الجاني بخطف الفتاة بعد صدم سيارتها التي كانت فيها والدتها على ما يبدو وشقيقتها؛ حيث صرخت والدتها وصورت رقم السيارة.
وقالت والدة المخطوفة في الفيديو: إن ما حدث هو تهديد وشروع بالقتل بالإضافة إلى جريمة خطف في وضح النهار بالشارع، مؤكدة أنه يجب معاقبة وكيل النيابة الذي أطلق سراحه.
ويظهر في مقطع الفيديو نفس السيدة وهي أمام أحد مستشفيات الكويت وهي تصرخ بعد مقتل ابنتها بعدة طعنات، على يد الخاطف، لافتة إلى أنها حذرت الجهات المختصة من أن الجاني سيقوم بهذا التصرف.
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن القبض على قاتل المواطنة في ضاحية صباح السالم؛ حيث اعترف بجريمةه فورًا.
من جانبها روت شقيقة الضحية تفاصيل جديدة سبقت مقتل شقيقتها “فرح حمزة”، بعد خطفها وقتلها طعنا على يد شاب جراء رفضها الزواج منه.
وقالت شقيقة “فرح” في مقطع فيديو:” ياما ناشدت وزارة الداخلية الكويتية وذهبت إلى مخفر الداعية والسالمية ما سوو لي شئ، وبعدها أنا ولخالتي سجلوا لي قضية بالزهرة”.

وأضافت:”روحنا عند وكيل النيابة أحمد العجيري بنيابة حولي أناشده إن أخرج الشاب هيقتلنا عشان هو مهددني أنا وأختي كأن إحنا ما نتكلم وآخر مرة طردني”.
وأشارت:”سجلت قضيتين ويوم روحنا نشتكي في الأدلة الجنائية الرائد قلت له راح يغتالنا يقول اذهبي سجلي قضية”، مستكملة:”راح رجع بالسيارة على أختي وخالتي لقتلهما بالسيارة وما مسكوه وبعدها ذهبت سجلت قضية خطف حبسوه كام يوم وطلعه وكيل النيابة بكفالة”.
وتابعت:”أقوله أستاذ شلون تطلعه بكفالة راح يغتالنا ولا همه، يقول لي لو سوى شئ ارفعي قضية وتصير قضية تفيدكم بالمحكمة”، موضحة:”كذا مرة نبهت وكيل النيابة أحمد العجيري إن الشاب راح يغتالنا لأنه هددنا بالقضية الأولى”.
 

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