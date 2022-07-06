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جريمة صادمة.. يقتل ابنيه رميًا بالرصاص أحدهما في كلية الطب

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الأربعاء، 06-07-2022 09:39 ص


أقدم رجل سبعيني، على قتل ولديه في بلدة راجب بمحافظة عجلون، ”شمال الأردن“، رميًا بالرصاص.

ونقلت مواقع محلية على لسان مصدر أمني،أن الأب أقدم على قتل ولديه (أحدهما طالب في كلية الطب) بإطلاق النار صوبهما إثر خلافات مالية، مشيرًا إلى أنه تم القبض على الجاني وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

وهذه ثاني جريمة مروعة يشهدها الشمال الأردني في غضون 24 ساعة، حيث كشفت أجهزة الأمن الأردنية، صباح الثلاثاء، تفاصيل ”مؤلمة“ لمقتل طفلتين على يد والدهما، بعد أن ضربهما بواسطة عصا، في مدينة الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ”شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا“.

وذكر البيان أن ”معلومات وردت، مساء الإثنين، لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية، تفيد بأن طليقها الذي يعاني من مرض نفسي، يعنّف أبناءها الأربعة ويضربهم بشكل مستمر، معربة عن خوفها على حياتهم“.

وعلى إثر ذلك، تحركت قوة أمنية إلى مكان سكن المشتكى عليه، وتم ضبطه.

وتابع البيان أنه ”بالبحث عن الأبناء الأربعة، وجدت الأجهزة الأمنية اثنين منهم فقط داخل المنزل، وهما طفل وفتاة، وبالاستماع لأقوالهما أكدا أن والدهما يضربهما باستمرار، وأنه تسبب خلال الأيام السابقة بقتل شقيقتيهما البالغتين 9 و12 عامًا، بعد ضربهما بعنف بواسطة عصا، ودفنهما بمحيط المنزل“.

وبالتحقيق مع المشتكى عليه ”اعترف أنه قبل 10 أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها، قبل دفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل“، بحسب البيان.

وأكد البيان استدعاء المدعي العام، والطبيب الشرعي، على الفور، وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران إلى المستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية.

ولفت إلى أن التحقيق ما زال جاريًا بالحادثة.
 

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