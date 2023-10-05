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جريمة شنيعة.. يفجر أعضائها التناسيلة بعد شكه في خيانتها له مع شاب سوري

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ارشيفية
الخميس، 05-10-2023 01:06 م


 

أقدم شاب أوكراني على ارتكاب جريمة بشعة لصديقته بسبب شكه في خيانةها له.

 

وبحسب وسائل إعلام دولية فإن الشاب الذي يبلغ من العمر 35 عاماً لجأ إلى تفجير الأعضاء التناسلية لصديقته المولدوفية في قرية كولاني بمنطقة بلزن التشيكية.

 

وأفادت التقارير بأن الرجل قام بضرب صديقته أولاً ثم قام بإدخال مفرقعات نارية في مهبلها، وقام بتفجيرها.

 

ويبدو أن الشاب قد تخوف من وفاة صديقته، فقرر بعد معاناتها توجيهها إلى المستشفى الجامعي في بلزن، وهناك حاول إقناع الأطباء بأن إصابة المرأة جراء ضربة في بطنها.

 

الشرطة بدورها لم تصدق رواية الشاب،وأدرك الأطباء على الفور أن إصابات المرأة لا تطابق الوصف الذي شهد به الشاب، فقرروا على الفور تحرير محضر ضده للشرطة.

 

وألقت الشرطة القبض على الشاب وأودعته الحبس على الفور.

 

وبحسب التحقيقات فإن سبب الجريمة يعود إلى شكوكه حول سلوكها، وارتباطها بعلاقة مع شاب سوري الجنسية، ما دفعه لارتكاب جريمته الشنعاء.

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