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جريمة بشعة.. يذبـ.ـح زوجته أمام طالباتها أثناء درس خصوصي

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الثلاثاء، 24-09-2024 02:16 م


أقدم رجل عراقي على قتل زوجته أمام العيان، إذ نحرها بسكين أمام أطفالهما وطالباتها اللاتي كانت تدرسهن داخل منزلها وسط مدينة النجف.

وكشف مصدر أمني في محافظة النجف العراقية عن أن الزوج أقدم على نحر زوجته، معلمة في العقد الثالث من عمرها، أمام أطفالها وطالباتها اللواتي كانت تقدم لهن دروساً خصوصيا في منزلها.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الزوج هرب بعد ارتكابه الجريمة؛ ما دفع مديرية مكافحة الجريمة بتشكيل فريق بحث ومتابعة للقبض عليه، حيث عمدت المديرية إلى تعميم اسمه وأوصافه على نقاط التفتيش كافة في المدينة وباقي محافظات العراق.

وحكت الطالبات اللاتي شاهدن الجريمة أن الزوج دخل غرفة التدريس الخاصة بالمنزل، ثم أقدم على ذبح الزوجة من منطقة العنق، ليتركها ويفر بعدها.

وأوضحت التحقيقات الأولية وجود خلافات بين الزوج وزوجته خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن لا أحد يعرف أسباب تلك الخلافات أو نوايا الزوج.

وكشف المصدر عن أن طالبة أو أكثر اُصْطُحِبْن برفقة أهاليهن إلى المركز النفسي التخصصي بهدف التأكد من سلامتهن، بعد لحظات الرعب التي عشنها عند مشاهدة تفاصيل الجريمة.

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