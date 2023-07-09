جريمة بشعة.. قتل زوجته وأكل مخها واستخدم جمجمتها طفاية سجائر لسبب صادم

اعتلقت الشرطة في المكسيك شابا قتل زوجته بطريقة بشعة ثم أكل مخها نيئا واستعمل جمجمتها منفضة سجائر وبعد ذلك قطع جثتها إربا لإرضاء الشيطان

ونشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات من الجريمة البشعة، التي ذيع صيتها وباتت حديث الجميع، موضحة أن القاتل ويدعى ألفارو Álvaro Semit (32 عامًا)، قتل زوجته وتدعى ماريا مونتيل (38 عاما) يوم 29 يونيو/حزيران الماضي في مقر إقامتهما بمدينة Puebla بوسط المكسيك الجنوبي.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على القاتل لقب "آكل لحوم البشر في بويبلا"، وذكرت أنه استخدم "مطرقة وسكين" لقتل وتقطيع جسد زوجته، موضحة أنه من اعترف على نفسه بارتكاب الجريمة.

وقالت إنه بعد يومين من ارتكاب الجريمة اتصل بإحدى بنات زوجته من زوج سابق، واعترف لها بما جرى، وفي غضون أقل من ساعة وجد الشرطة تنقضّ وتقتاده معتقلا للتحقيق.

وذكر موقع newsbeezer أن الشاب قاتل زوجته "استخدم مادة محظورة لارتكاب الجريمة"، مشيرة إلى أن الشرطة احتجزته في المنزل الذي كان يعيش فيه مع شريكه.

وأوضح أن القاتل أثناء الاستجواب أخبر الشرطة بأن "سيدة الموت المقدس والشيطان قد أخبراه بارتكاب الجريمة"، وفقا للموقع.

ونقلت الصحف عن والدة الضحية أن زوج ابنتها احتفظ بأعضاء منها أكلها في البيت، والباقي وضعه داخل أكياس بلاستيكية خبّأها في منحدر برية قريب.

وقالت ماريا أليسيا سيران، والدة الضحية لوسائل إعلام محلية، إن ألفارو قطعت جسد ابنتها بسكين ومطرقة وقال لها "إنها لا تعاني"، مشيرة إلى أن الضحية تزوجت المشتبه به قبل أقل من عام.

وحكت: "كانت لديها خمس بنات تتراوح أعمارهن بين 12 و23 عامًا، وكانت الابنتان الصغيرتان لا تزالان تعيشان مع الزوجين وعانت كلتاهما من العنف والتحرش الجنسي من ألفارو"، مستطردة: "كانت ابنتي دائمًا إلى جانبه بدافع الحب".

وقالت عائلة الضحية إن الزوجين كانا يقدسان ما يدعى "نوسا سينهورا دا سانتا مورتي"، وعثرت الشرطة على مذبح من السحر الأسود في المنزل الذي يعيشان فيه، وفقا للموقع.