الأحد 17 مارس 2024
توقيت مصر 13:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ويل سميث لـ عمرو أديب: قرأت القرآن كاملًا في رمضان

حبيبة شماع جديدة.. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار للهرب من اغتصاب خطيبها

قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف مدرب منتخب العراق بسبب إعلامية

ذبحوهم.. اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا والبرلمان يتحرك

كاميرا مراقبة توثق لحظة إلقاء عناصر متخفية من مخابرات الاحتلال القبض على فلسطيني داخل مطعم

إبراهيم فايق: هذا ما كشفه متحدث الشباب والرياضة عن حالة أحمد رفعت

محمد فؤاد حزينًا في عزاء حبيبة الشماع ووالدها ينهار.. ما صلة القرابة بينهما؟

جريمة بشعة في رمضان.. أب يشنق ابنه الأكبر بعد تقييده بجنزير ببورسعيد

من هو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

مها أحمد: تيك توك نجمني أكثر ...تفاصيل

جريمة بشعة في رمضان.. أب يشنق ابنه الأكبر بعد تقييده بجنزير ببورسعيد

IMG-20240317-WA0013
ارشيفية
الأحد، 17-03-2024 11:07 ص


في واقعة مؤسفة تدمع لها الأعين، لقى صبي لم يتجاوز الـ 16 عاما حتفه على يد والده في محافظة بورسعيد في شهر رمضان، حيث قام الأب بشنقه بعد تقيده بجنزير من الحديد داخل مسكنة، حيث أنها لم تكن المرة الأولى التي حاول فيها إنهاء حياة نجله.
تدور أحداث الواقعة في محافظة بورسعيد، حيث قام تامر محمد شلبى ويبلغ من العمر 40 عاماً  بإنهاء حياة ابنه يوسف شنقا بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل وحدته السكنية بالعمارة رقم 119 بمنطقه ال 40 عماره بالضواحي .
واتضح  من التحريات الأمنية أن الأب اعتاد على تعذيب ابنه المجنى عليه وسحله هو وبعض إخوته وحاول قبل ذلك الشروع في قتله ، وفقاً لأقوال شهود العيان .
وقال أحد شهود العيان إن الطفل القتيل كان هو من يعمل ويقوم بالصرف على اخوته وأبيه من عمله في جمع الخردة كما أفادت جدة الطفل من أبيه أنها كانت تأتى لرعايتهم كل فترة إلا أن الأب كان يقوم بالتعدى عليها.
تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الضواحى من ضبط الأب قاتل ابنه وبدأ التحقيق معه فيما عاينت النيابة جثة الطفل القتيل وتم نقله بعد ذلك لأحد المستشفيات.
وتوجهت على الفور  سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد إلى مكان الحادث للمتابعه وتقديم الرعاية إلى الأطفال الصغار أشقاء الطفل القتيل الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 5 والعشره أعوام، وقامت بالتنسيق مع وحده التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم بعد القبض على الاب القاتل خاصة مع عدم وجود الأم التى تخلت عن أبنائها منذ ثلاث سنوات نتيجة معاملة الأب القاسية.

إقرأ ايضا

IMG-20240317-WA0012

ويل سميث لـ عمرو أديب: قرأت القرآن كاملًا في رمضان

IMG-20240317-WA0015

حبيبة شماع جديدة.. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار للهرب من اغتصاب خطيبها

IMG-20240317-WA0010

ذبحوهم.. اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا والبرلمان يتحرك

أخبار متعلقة

IMG-20240314-WA0040

تهز كفر الشيخ.. يقتل زوجته على سجادة الصلاة في قيام الليل

IMG-20240307-WA0017

والدة "عسلية": ضحكوا على ابني وجوزوه بنتهم وهي حامل من واحد تاني

IMG-20240304-WA0017

أحد المتهمين بقتل اللواء اليمني في شقته بفيصل: اتفقت مع مراتي تنام معاه ونسرقه

IMG-20240303-WA0016

صعيدي يقتل عروسه بعد أيام من زواجهما.. تفاصيل صادمة

IMG-20240227-WA0030

"بتخونه وبيدافع عنها".. اعترافات "الجن" في قتل شقيقه وزوجته بالجيزة