جريمة بشعة.. صيدلي يطعن سيدة في الشارع ويردد: مرات المسيخ الدجال

السبت، 14-01-2023
10:44 ص
شهدت منطقة العجوزة
بمحافظة الجيزة
فجر اليوم السبت حادثا مفزعا، حيث طعن صيدلي
امرأة بالسكين وسط الشارع
أثناء سيرها.
تلقت نجدة الجيزة
بلاغا من أهالي منطقة العجوزة
يفيد بتعدي شخص على امرأة أثناء سيرها وسط الشارع، وأخذ
يهذي بكلمات غير مفهومة مُرددًا: دي مرات المسيخ الدجال.
وعلى الفور تدخل
الأهالي وسيطروا عليه وسلموه للشرطة، بينما تم نقل المصابة إلى مستشفى العجوزة
.
وبالفحص تبين عدم
معرفته بها مسبقا، وبسؤال الأهالي أكدوا أن المتهم يعاني من مرض نفسي جعله مضطربا ويعمل
صيدلي
ا، وشوهد أثناء خروجه من منزله إلى وسط الشارع بحوزته سكين.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.