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جريمة بشعة.. تقتل صديقتها بالبحيرة والسبب صادم

نجلاء-ونورهان
ا
Native
السبت، 07-08-2021 10:23 ص
بدأت النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة المستشار أحمد عادل رئيس النيابة، منذ قليل، التحقيق مع المتهمين الثلاثة بقتل فتاة المول بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وتمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة سكرتيرة داخل عيادة رمد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقةها بمساعدة اثنين من أقاربها بدافع السرقة و الانتقام للعمل بدلاً منها في عيادة الرمد، تم ضبط المتهمين ، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة سكرتيرة داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار، في ظروف غامضة.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "نجلاء نعمة الله بدوى"، ٢٥ سنة، داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار.
و بتوسيع دائرة الاشتباه والفحص تبين أن وراء الحادث صديقةها وتدعي "نورهان" والشهرة "نور" وإثنين آخرين أحدهم من أقاربها يدعي "محمد" وصديقه "أحمد" مقيمين بمركز كفر الدوار بدافع السرقة و الانتقام من المجني عليها والعمل بدلاً منها في عيادة الرمد، تم القبض عليهم.
واعترفت المتهمة الأولى، أثناء التحقيقات أنها أثناء أداء المجني عليها الإمتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها  فـي العيادة و لرغبتها فـي الإستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها وفي سبيل ذلك استعانت باثنين من أقاربها لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكلاً منهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
أوضحت المتهمة، إنها ذهبت إلى العيادة للمجني عليها وجلست معاها للحديث و تناولت عصير، مشيرة إلى إنها قامت بإرسال رسالة هاتفية للمتهم الثانى لبدء تنفيذ الجريمة.
أضافت أن المجني عليها حاولت الاستغاثة بها أثناء قتلها من المتهم الثاني والثالث، موضحة إن تم تنفيذ الجريمة وسرقة مبلغ مالي من المجني عليها والهروب علي الفور.
كما اعترف الجاني قريب المتهمة الأولى، أنه تلقي اتصالا هاتفيا منها للاتفاق معه على مساعدتها لسرقة المجني عليه الحصول على جزء من السرقة وتم التواصل مع المتهم الثالث للمساعدة في تنفيذ الجريمة.
فيما قررت جهات التحقيق، حبس فتاة وشابين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، على خلفية قتل نجلاء نعمة الله فتاة كفر الدوار داخل مول شهير بمحافظة البحيرة خنقا وطعنا على يد صديقةها - المتهمة الأولى - وشابين.
وحرزت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
 

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