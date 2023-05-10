جريمة بشعة بالكويت.. يذبح زوجته ثم يتخلص من حياته





أنهى وافد هندي في الكويت حياته منتحرًا، حين ألقى بنفسه من أعلى برج سكني يقطن فيه بمطنقة السالمية في محافظة حولي.

وتلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا يفيد بانتحار وافد من الجنسية الهندية، ألقى بنفسه من أعلى برج سكني كان يقطن فيه بعد تخلصه من زوجته.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية أن الوافد الهندي الذي يعمل مسعفًا أقدم على قتل زوجته الممرضة بـ"ساطور"، ثم ألقى بنفسه منتحرًا من أعلى البرج السكني.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المنتحر تخلّص من زوجته التي تحمل الجنسية الهندية أيضًا، وبعدها أغلق باب شقته ثم صعد أعلى العقار وألقى بنفسه من الطابق الأخير.

جريمة السالمية في الكويت

وقال مصدر أمني للصحيفة إن الفاصل الزمني بين ارتكاب الجريمة وتنفيذ عملية الانتحار كان متقاربًا، وبالانتقال إلى موقع الحادث عثر على جثة الزوجة غارقة في دمائها.

فيما أفادت صحيفة "الأنباء" المحلية بأن رجال الأمن عثروا على آثار إصابة بليغة على جثة المتوفاة، وبجوارها "ساطور" استخدمه الجاني في تنفيذ جريمةه قبل إقدامه على الانتحار.

وأضافت الصحيفة أن جيران الزوجين أفادوا بأنهم سمعوا أصوات مشاجرة وأخبروا بوجود خلافات ومشاكل عميقة بين الزوجين أدت في النهاية إلى الجريمة.