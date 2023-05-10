الأربعاء 10 مايو 2023
توقيت مصر 22:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضبط مالك صيدليات شهيرة هارب من 820 حكمًا قضائيًا

الكشف عن سبب القبض على مريم الدباغ في مطار تونس

جريمة بشعة بالكويت.. يذبح زوجته ثم يتخلص من حياته

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"لم يسبق لها الزواج".. أزمة في وثيقة زواج حسن شاكوش

فيديو صادم.. رونالدو ينفعل على لاعب الفريق المنافس بزعم ادعائه الإصابة

بعد الزلزال.. خبير يفجر مفاجأة صادمة عن إمكانية انهيار سد النهضة

بينهم سيدات أعمال وطالبات.. ضبط 17 سعودي وسعودية متلبسين داخل شالية

"الطفلتين 12 عامًا وحامل".. خمسيني يعاشر طفلتين تهز بورسعيد

رقم مفاجأة.. مصرفيون يتوقعون سعر صادم للدوار بنهاية العام

جريمة بشعة بالكويت.. يذبح زوجته ثم يتخلص من حياته

196-152157-immigrant-crimes-kuwait_700x400
الكويت
الأربعاء، 10-05-2023 01:40 م

 

أنهى وافد هندي في الكويت حياته منتحرًا، حين ألقى بنفسه من أعلى برج سكني يقطن فيه بمطنقة السالمية في محافظة حولي.

 

وتلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا يفيد بانتحار وافد من الجنسية الهندية، ألقى بنفسه من أعلى برج سكني كان يقطن فيه بعد تخلصه من زوجته.

 

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية أن الوافد الهندي الذي يعمل مسعفًا أقدم على قتل زوجته الممرضة بـ"ساطور"، ثم ألقى بنفسه منتحرًا من أعلى البرج السكني.

 

وكشفت التحريات الأولية عن أن المنتحر تخلّص من زوجته التي تحمل الجنسية الهندية أيضًا، وبعدها أغلق باب شقته ثم صعد أعلى العقار وألقى بنفسه من الطابق الأخير.

 

جريمة السالمية في الكويت

وقال مصدر أمني للصحيفة إن الفاصل الزمني بين ارتكاب الجريمة وتنفيذ عملية الانتحار كان متقاربًا، وبالانتقال إلى موقع الحادث عثر على جثة الزوجة غارقة في دمائها.

 

فيما أفادت صحيفة "الأنباء" المحلية بأن رجال الأمن عثروا على آثار إصابة بليغة على جثة المتوفاة، وبجوارها "ساطور" استخدمه الجاني في تنفيذ جريمةه قبل إقدامه على الانتحار.

 

وأضافت الصحيفة أن جيران الزوجين أفادوا بأنهم سمعوا أصوات مشاجرة وأخبروا بوجود خلافات ومشاكل عميقة بين الزوجين أدت في النهاية إلى الجريمة.

إقرأ ايضا

135-201529-prison-owner-pharmacies-arrested-justice-egypt_700x400

ضبط مالك صيدليات شهيرة هارب من 820 حكمًا قضائيًا

download

الكشف عن سبب القبض على مريم الدباغ في مطار تونس

565911-1937440959

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أخبار متعلقة

image

7 جثث في ليلة الرعب.. قتل زوجته وعائلتها ثم تخلص من حياته