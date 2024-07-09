جريمة المرج.. أحرق زوجته لسبب صادم





تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة المرج، حيث سطر زوج نهاية مأساوية لزوجته في منطقة المرج بمحافظة القاهرة بعد أن أضرم فيها النيران انتقاما منها بسبب إخبارها أسرته في سوهاج بزواجه منها رغم أنه كانت متزوجة ولديها طفلين.

تفاصيل قصة سيدة المرج كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، حيث تبين أن سيدة المرج تقيم في نفس الشارع الذي يقيم فيه المتهم وتزوج منها بعد انفصالها عن زوجها ولديها من الأخير طفلين، وطلب منها عدم إخبار أسرته بسبب زواجها الأول.

وتبين من التحريات أن سيدة المرج قامت بإخبار أسرة زوجها المتواجدة في سوهاج، وحضر شقيق الزوج إليها وظنت أنه حضر حتى تنفصل عنه إلا أنه جاء للاطمئنان على الطفلين وشقيقه وزوجته وقام باصطحاب الصغار لشراء حلوى لهم.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن شقيق الزوج بعدما عاد وجد شقيقه قام بسكب بنزين على زوجته وأضرم النيران فيها انتقاما منها لإخبار أسرته في سوهاج بزواجه منها وعلمهم بأنها كانت متزوجة من آخر ولديها طفلين.

شرحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المتهم من محافظة سوهاج وتزوج من المجني عليها ولديها طفلان، وأنها قامت بإخطار أسرته في سوهاج بزواجهما وحضر شقيقه لزيارتهم والإطمئنان على الطفلين.

وأوضحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن شقيق الزوج أخذ الطفلين وغادر لشراء بعض الحلوى لهم إلا أن الزوج عاد وظن أن زوجته قد أخبرتهم بذلك فقام بسكب مادة البنزين عليها وأشعل فيها النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغ بوفاة سيدة عقب إضرام زوجها النيران فيها بمنطقة المرج بسبب خلافات بينهما وعلى الفور انتقلت فرق المباحث في المرج لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، العثور على سيدة في العقد الرابع من العمر بها آثار حروق في أنحاء الجسد ومتوفاة وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة بالقاهرة.

وشرحت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أنه نتيجة نشوب خلافات بين الزوج وزوجته بسبب إخبارها أسرته بزواجهما في السر، فقام على أثرها بالتوجه إليها وإلقاء بنزين عليها ثم أشعل النيران فيها وتركها وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الزوج المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تفصيليا، وقالت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن الشاب تزوج السيدة ولديها طفلان من زوجها السابق بدون إخبار أسرته فقامت بالتوجه إليهم وأخبرتهم بالزيجة فقام بإشعال النيران فيها.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.