جريمة السيدة زينب تهز القلوب.. شاب يتخلص من والده بطريقة وحشية

أقدم شاب على طعن والده المسن حتى الموت، ولم يكتفِ بذلك بل ألقى جثته من الطابق الثامن.

الأهالي أبلغوا الأجهزة الأمنية في القاهرة بالعثور على جثة رجل مسن مصاب بطعنات في البطن والصدر.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى موقع البلاغ في حي السيدة زينب وسط القاهرة، وتبين أن الضحية رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، وتلقى 6 طعنات نافذة في جسده.

كما تبين من المعاينة الأولية لجثة الضحية التي كانت غارقة في الدماء تهشم في منطقة الرأس بسبب السقوط من الطابق الثامن للعقار الذي يقطنه.

وتحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث لتفريغها بمعرفة النيابة العامة، وجرى الاستماع إلى أقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادثة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن ابن الضحية وراء ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى وقوع مشاجرة بين الأب وابنه داخل مسكنهم في منطقة السيدة زينب.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ابن المجني عليه، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وكشف ملابساتها.