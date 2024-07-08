الثلاثاء 09 يوليه 2024
توقيت مصر 08:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

آخر تطورات التكنولوجيا في العالم | ابتكارات حديثة

مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

شاهد.. أول رد من حسام حبيب على شيرين: أقسم بالله هي اللي عورت نفسها

هاجم إبراهيم فايق.. رئيس نادي مودرن سبورت: الجيش عامل أحمد رفعت بإنسانية ولم يسجنه

الفرح تحول لمأتم.. البحث عن سيارة عروسين سقطت بهما في نهر النيل

القبض على حسام حبيب من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

أول صورة لـ شيرين بعد اعتداء حسام حبيب عليها

شاهد.. صاحب مطعم في فيتنام يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب ولا نرحب بكم

ينهي حياة زوجته بـ"ماسورة" لسبب صادم في سوهاج

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تورط أحمد شوبير في أزمته

"جروح في الرأس والفخذ".. التقرير الطبي لشيرين بعد تعرضها للاعتداء من حسام حبيب

تقرير شيرين
ا
الإثنين، 08-07-2024 11:01 ص

 

كشف التقرير الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، الحالة الصحية لها والإصابات التي تعرضت بعدما اتهمت طليقها الفنان حسام حبيب بالاعتداء عليها.

وبعد الكشف على شيرين عبد الوهاب في مستشفى القاهرة الجديدة، تبين إصابتها بكدمة في العين اليمنى، وجرح سطحي في الأنف، وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم.

وتعرضت شيرين عبدالوهاب، لخدوش في الساعد الأيسر، وجروح سطحية في اليد اليسرى، وجرح قطعي بطول 1 سم في الفخذ الأيسر، وجروح وكدمات على الساق اليمنى.

وشمل التقرير أيضا إصابة شيرين عبد الوهاب بخدوش وكدمات أعلى الصدر والكتف الأيسر، وكدمات في الرقبة من الجهة اليمنى، وخدوش أخرى في أماكن متفرقة من جسدها.

إقرأ ايضا

1811336_0

شاهد.. أول رد من حسام حبيب على شيرين: أقسم بالله هي اللي عورت نفسها

27931891877832202407070138503850

هاجم إبراهيم فايق.. رئيس نادي مودرن سبورت: الجيش عامل أحمد رفعت بإنسانية ولم يسجنه

ه

الفرح تحول لمأتم.. البحث عن سيارة عروسين سقطت بهما في نهر النيل

أخبار متعلقة

9756455_1443200738

في انتظار صدور قرار.. النيابة تتسلم محضر شيرين ضد حسام حبيب

409024_0

شيرين تحرر محضر اعتداء بالضرب ضد حسام حبيب والأخير يكشف السبب

2015-635592974686030762-603_main

أول رد من حسن الشافعي على اتهامات شيرين عبد الوهاب.. بيان

1920695_0

"هتحبسي أخوكي ظلم".. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويثير الجدل

BB1of229

حسام حبيب: هقدم بلاغ ودي جريمة... تفاصيل

حسام حبيب

حسام حبيب عن خطيب شيرين الجديد:" بحترمه جداً.. وهعملهم أغنية"