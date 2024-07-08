"جروح في الرأس والفخذ".. التقرير الطبي لشيرين بعد تعرضها للاعتداء من حسام حبيب





كشف التقرير الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، الحالة الصحية لها والإصابات التي تعرضت بعدما اتهمت طليقها الفنان حسام حبيب بالاعتداء عليها.

وبعد الكشف على شيرين عبد الوهاب في مستشفى القاهرة الجديدة، تبين إصابتها بكدمة في العين اليمنى، وجرح سطحي في الأنف، وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم.

وتعرضت شيرين عبدالوهاب، لخدوش في الساعد الأيسر، وجروح سطحية في اليد اليسرى، وجرح قطعي بطول 1 سم في الفخذ الأيسر، وجروح وكدمات على الساق اليمنى.

وشمل التقرير أيضا إصابة شيرين عبد الوهاب بخدوش وكدمات أعلى الصدر والكتف الأيسر، وكدمات في الرقبة من الجهة اليمنى، وخدوش أخرى في أماكن متفرقة من جسدها.