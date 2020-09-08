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جرام الذهب يفاجئ الجميع وينخفض لهذا الرقم
ذهب
الثلاثاء، 08-09-2020
08:10 م
أحمد سالم
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21، 838 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا أمس.
كما انخفض سعر عيار 18 إلى 718 جنيهًا، وعيار 24 بلغ سعره 957.7 جنيه. وانخفض سعر جنيه الذهب إلى 6704 جنيهات
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سعر الذهب
الذهب بكام
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