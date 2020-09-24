جراح الموبايل يكشف سرا صادما عن الواقعة

جراح الموبايل

روي الدكتور أحمد شولح، مدرس جراحة بكلية الطب بمستشفى بنها الجامعي، تفاصيل استخراج موبايل من معدة مريض بعد استقراره 7 أشهر في بطنه، قائلًا: "إن سبب ابتلاع المريض للموبايل هو دخوله في رهان مع أصحابه وظن أن الموبايل سيخرج في الحمام".

وأضاف شولح خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الجراحة بالمنظار كان صعبة نظرًا لكبر حجم الموبايل والذي سبب آلامًا شديدة في البطن مصحوبة بقئ وانخفاض في الوزن، معقبا: "شكينا في الحالة أنها جنائئ أو حرز في قضية بسبب لفها ببلاستر أصفر غريب، لكن زال التعجب بعدما أكدت عائلته بأنه لديه اختلال نفسي".

وتابع:" الجراحة كانت هي الحل الوحيد أمامنا، معقبًا: "بعد عمل الجراحة اللازمة تحسنت حالته الصحية".









