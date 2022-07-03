«جراحة قلب مفتوح».. الأطباء يمنعون الزيارة عن محمد عبدالرحمن

الأحد، 03-07-2022
08:57 ص
كشفت
شقيقة الفنان محمد عبدالرحمن
، آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح
الأربعاء الماضي.
وقالت
شاما عبدالرحمن، إن التدخل الجراحي الأخير تم بنجاح، وحالة شقيقها باتت مستقرة وتتقدم
يومًا تلو الآخر، و"ربنا يتم شفاه على خير يا رب".
وأضافت
"شاما"، أنه حتى اللحظة مازالت الزيارات ممنوعة لـ"عبدالرحمن"،
موضحةً أن يخضع لملاحظة الأطباء الذين لم يحددوا حتى الآن موعد خروجه من المستشفى.
ونوهت
"شاما"، بأنه لم تكن هناك أي علامة تدل على مرور شقيقها بمشكلة صحية في قلبه،
ولم تكن حالته متدهورة، فكل ما حدث هو معاناته من سعال شديد دفعه إلى إجراء فحوصات
طبية، وهنا كانت المفاجأة.
وحسب
شقيقة "عبدالرحمن"، اكتشف الأطباء أن "عبدالرحمن" يعاني من مشكلات
في القلب، وخضع على نحو سريع لقسطرة استكشافيه، وهنا قرر الطبيب المعالج إجراء جراحة
قلب مفتوح
له، لأن "القلب كانت شغال بشريان واحد فقط".
وأوضحت
"شاما" أن اكتشاف هذه المشكلة في وقت مبكر، ساهم في تلافي الآثار الصحية
السلبية: "هو دخل فى الوقت المناسب علشان نعرف اللى حصل ده بفضل الله تعالى".
وأردفت
"شاما": "محمد إنسان طيب وعمره ما بيتأخر فى نجده حد قريب أو غريب.
والله مش علشان أخويا بس الطيب اللى بيعمله دايما بينه وبين ربنا هو ده اللى نجاه بفضل
الله".