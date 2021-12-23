جرائم جنسية صادمة تكشفها زوجة «دجال فيصل»

الزوجة

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روت سيدة تفاصيل تعرضها للخداع على يد طليقها، الذي كان يعمل دجالًا ويدعي أنه “يحضر الأرواح وإخراج الجن من الأجساد” في منطقة فيصل، قبل أن يتم القبض عليه.

كانت البداية عندما تزوجت السيدة البالغة من العمر 27 عامًا، من أحد الأشخاص والشهير بـ «دجال فيصل»، وطلب منها الاستمرار على بعض الممارسات الخاصة بالسحر والشعوذة، من أجل مساعدتها في الإنجاب.

وقالت :«أنا عرفت الشخص ده في أواخر سنة 2018، وكان ساكن في نفس العقار، ومسؤول عن اتحاد الملاك ونشأت بينا علاقة»، بحسب الوطن.

وتابعت: «لما شافني قالي إنتي شكلك بتعاني من مرض، ووشك لونه أزرق وأوهمني إن في جن ساكن في الرحم، وبدأ يمارس الدجل والشعوذة باستخدام المياه والورق المكتوب عليه باللون الأحمر».

وأضافت طليقة الدجال: «استخدم الرقية الشرعية لتبرير أعمال السحر وبعدها كنت أحس بشخص نايم جنبي وبحس بأنفاسه في ودني وبحس اني متكتفة، اشتكيت من الحاجات دي قالي كملي ومتخافيش».

قالت الضحية: «اتجوزت وانا سني صغير 14 سنة وانفصلت بعد 3 سنين بسبب عدم الإنجاب، ومن هنا أقنعني دجال فيصل إن عندي جن، قالي فيكي جن وبيعاشرك وهتتحاسبي على معاشرته ليكي، وقام الدجال بهتك عرضي، وتزوجني بعدها».

لم تكن طليقة دجال فيصل، الضحية الوحيدة حيث أخبرتها إحدى الفتيات أنها أرغمت على إقامة علاقة غير شرعية وحملت منه سفاحًا.

وقالت: «تواصلت معايا واحدة من ضحاياه وأكدتلي إنها حملت منه بعدما مارس معاها علاقة غير شرعية، البنت اللي كلمتني وقالتلي أنها حامل واهلها قاطعوها وعايزين ينتقموا منها حياتها وقفت عشان دجال ونصاب».