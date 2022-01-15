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جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

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انجي خوري
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السبت، 15-01-2022 11:06 ص

نشرت المغنية السورية المثيرة للجدل إنجي خوري مقطع فيديو فاضح عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي شبه عارية، وترقص بطريقة مستفزة جداً.
وإرتدت أنجي ثياباً كاشفة أظهرت صدرها وبطنها بشكل واضح، مع هوت شورت باللون نفسه، كشف عن ساقيها بشكل كامل.
وبدت وهي ترقص بطريقة فاضحة، بحسب المتابعين، وتمد لسانها بأسلوب مقزز، أغضب الجمهور وعبروا عن إستيائهم من هذه التصرفات.
وبعد تأرجحها بين بغداد وأربيل في العراق إثر ترحيلها من لبنان وسجنها في سوريا ودخولها في نفق الازمات مع عدد كبير من الناس ، نشر موقع الفن اللبناني،  أنها مهددة بالترحيل من العراق بعد مشاكل تسببت بها هناك بعد ان خاضت غمار العلاقات من ابوابها الواسعة وحققت ثروة صغيرة لكنها لم تتوقع ان غيرة البعض عليها ممكن ان تطيح بها و تخرجها من هذا البلد الذي لجأت اليه .
وسبق ان دخلت أنجي في صراع مع ملكة جمال مغربية تدعى أحلام حجي، بعد ان شعرت الاخيرة بخطر تواجد خليق الله في العراق والفوز بقلوب المعجبين بسرعة قياسية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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