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جد الطفل الذي قتلته أمه وأكلت جزء من جثته يكشف تفاصيل مروعة

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أم الطفل القاتلة
الأحد، 30-04-2023 09:42 ص

كشفت أسرة الطفل المقتول والمأكول أجزاء من جثته على يد والدته في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية، تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة.

 

وأوضح جد الطفل المجني عليه قائلا: "ابني محمد لما اتجوز فضل سنتين ونص من غير ولاد، وأول لما ربنا كرمه بولد سماه سعد على اسمي".

وفي حديثه عن طليقة ابنه (الأم المتهمة)، قال الجد إنها كانت تعيش حياة طيبة رفقة زوجها قبل انفصالهما، إلا أنها انفصلت عنه في النهاية برغبتها وعاشت رفقة طفلها بعيدا عنهم وحدها، قبل أن ترتكب جريمتها.

وأشار إلى أن العائلة تسلمت جثة الطفل في حالة صعبة، مضيفا: "استلمنا الجثة متقطعة 6 حتت في جردل بعد أمه ما مثلت بالجثة..حسبنا الله ونعم الوكيل".

وشيع أهالي قرية أبو شلبي في فاقوس جنازة الطفل المجني عليه، فيما قررت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس حبس الأم المتهمة على ذمة التحقيقات.

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