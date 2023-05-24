جدل كبير.. سالي العوضي تخلع الحجاب على الهواء مستعينة بآية قرآنية

حالة من الجدل ضجت بها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الأردن بإعلان فتاة اليوتيوب المؤثرة سالي العوضي خلع الححاب، مستعينة بآية من القرآن الكريم.

العوضي، التي يعدها كثيرون إحدى المؤثرات والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلع الحجاب بعد 5 أشهر من ارتدائه، لتفجر الجدل باستعانتها بالآية القرآنية (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، ما جعلها في مرمى الانتقادات، حيث رأى البعض أنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا، وسط اتهامات بأنها تقصد أن تتصدر الترند.

في المقابل، ظهرت سالي في فيديو دون حجاب، قائلة إنها لن تسامح كل من ينتقدها أو يتنمر عليها، وقالت إن ارتداءها للحجاب ليس من باب "الترند"، مشددة على أنها لن تسامح الأشخاص الذين انهالوا عليها بـ "التعليقات السلبية"، مؤكدة أنها غير قادرة على الالتزام بارتداء الحجاب لفترة أطول.

"اللي متحجبتش هتدخل النار؟"

السؤال السابق كان قد تلقاه الداعية الإسلامي مصطفى حسني من فتاة، ليجيب عنه قائلًا إن التاركة للحجاب هي تاركة لفريضة من فرائض الإسلام بإجماع علماء المسلمين، فالمحجبة تؤجر وترك الحجاب مثله مثل أي فريضة أخرى يأثم تاركها.

لكن، يقول حسني، إنه ليس بمقدور أي أحد من المسلمين أن يحكم على من تركت الحجاب بالنار، لأن الحكم النهائي في الآخرة سواء في قبول الطائعين أو في عدم قبولهم أو في عذاب من عصى أو في مسامحته، فالحكم لله تعالى.

يأتي هذا فيما تؤكد دار الإفتاء المصرية وجهات الفتوى الرسمية أن حجاب المرأة فرض شرعي أوجبه الله تعالى بنص ثابت في القرآن الكريم، وأن تركه إثم يوجب التوبة.







