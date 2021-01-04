جدة.. يطلق النار على زوجته أثناء لقاء رومانسي في غرفة النوم

الإثنين، 04-01-2021
09:33 ص
المصريون
في واقعة صادمة، تعرضت زوج
ة في مدينة جدة السعودية
، إلى
حادثة شنيعة على يد زوج
ها، بعد تعرضها لطلقة نارية اخترقت رقبتها من جانب زوج
ها في
ليلة كانت تظن أنها رومانسية في غرفة النوم
، بعدما أضاء لها زوج
ها الشموع وغطى وجهها.
وقالت المدعية في أقوالها أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة
من أجل فسخ عقد نكاحها: “إن زوج
ها أخبرها في إحدى المرات رغبته في أن يقدم لها مفاجأة”،
بحسب “عكاظ”.
وأضافت: “بعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم
، ووضع الغطاء
على زوج
ته زاعمًا برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري كان بحوزته
اخترقت رقبتها من الخلف وخرجت من الأمام”.
وتابعت الزوج
ة قائلة: أنها “بقيت تنزف الدماء 6 ساعات متواصلة،
وهددني زوج
ي إذا قلت الحقيقة في المستشفى بأنه سيحرقني بماء النار، وطلب مني الادعاء
بأن الرصاصة طائشة عن طريق الخطأ”.
وأشارت إلى أنها هربت إلى دار الضيافة في جدة
، بسبب كونها
تعيش تحت التهديد ومراقبة بكاميرات مخبأة في المنزل وزوج
ها كان يحبسها ويمنعها من الخروج،
وسحب منها الجوال وظل يعمد إلى تخويفها.
وقررت “محكمة الأحوال الشخصية” في جدة
فسخ عقد نكاح الزوج
ة
من زوج
ها لتضررها منه بشكل كبير، ونص الحكم على فسخ نكاح الزوج
ة من زوج
ها دون عوض،
ما يجعلها في بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.