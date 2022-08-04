الخميس 04 أغسطس 2022
توقيت مصر 22:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدوري انتهى بالنسبة لنا.. قرارات مفاجئة للأهلي

إصابة خطيرة لزوج كادت تقتل رجولته أثناء معاشرة زوجته بـ«قوة»

11 لاعبًا.. الأهلي يطيح بتشكيل كامل بسبب الأداء المخيب للآمال

واقعة مؤسفة.. الإعتداء على فتاة وخلع حجابها بجامعة المنصورة

تعليق جرئ من إيمي تاتو على وقف برنامجها بقرار رسمي

الدولار يرتفع 14 قرشًا أمام الجنيه بشكل مفاجئ

لمحبي القهوة.. عواقب صحية وخيمة على الدماغ

من أجل العمل.. نساء سعوديات يقعن ضحية ابتزاز بصور خاصة ونيابة الآداب تتحرك

حقن نفسه بزيت.. وفاة «الهالك» بطل كمال الأجسام

خطأ طبي غريب.. طبيب يستئصل كلية سليمة لمريضة ويترك المصابة بالضمور

ADS
 

جحود مصري في السعودية.. رفض دفن زوجته وأبلغ الشرطة عن أبنائه (تفاصيل صادمة)

كيفية_دفن_الميت_في_الإسلام
دفن
Native
Teads
الخميس، 04-08-2022 09:48 ص



امتنع مواطن مصري موجود بالسعودية عن حضور مراسم دفن زوجةه السابقة، بعد خلافات نشبت بينهما طالب بعدها السلطات بمنع أبنائهما من السفر أو العمل داخل السعودية والإبلاغ بهروبهم.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن بداية الأزمة كانت قبل خمس سنوات، بعد انفصال الزوجين إثر خلافات بينهما، وإقدام الزوج على سحب الإقامات الرسمية التي تثبت تواجد زوجةه وأطفالهما بالمملكة وإخفائها، وإبلاغ السلطات السعودية عن هروبهم، تاركا طليقته رفقة ابنيها دون عائل أو مأوى، الأمر الذي دفع الزوجة للعمل في مجال التصوير النسائي لإعالة ابنيها، إلا أنها تعرضت قبل سنتين لمشكلة صحية في القلب، أجرت على إثرها عملية جراحية قلب مفتوح تكفل بها أحد أبناء الجالية المصرية بالسعودية، لتعود للعمل مرة أخرى بعدما تماثلت للشفاء، إلا أن حالتها الصحية تفاقمت خلال الآونة الأخيرة.

وقال أحد أعضاء الجالية المصرية في السعودية إن السيدة المصرية تدعى ع.أ 43 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الاثنين الماضي، إثر هبوط في الدورة الدموية وأنه بإبلاغ زوجها السابق، لتسهيل إصدار إجراءات الدفن رفض الحضور معلنا مقاطعته لصلاة الجنازة والدفن.

وأضاف أنه عقب رفض الزوج الحضور لإنهاء الإجراءات، تم إخطار السلطات السعودية بالواقعة، والتي من جانبها سهلت إصدار تصاريح الغسل والدفن، مبينا أنه تمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الملك فهد ودفنت بمقبرة الثقبة بالمنطقة الشرقية. 

وفيما يتعلق بموقف أبنائهما، أشار إلى أنهم غير قادرين على السفر أو العمل، بعدما أقدم والدهم على تحرير محضر ضد زوجةه وأبنائه بالهروب، ما يتسبب في عدم قدرتهم على الدراسة أو السفر أو العمل واستمرار بقائهم في المملكة العربية السعودية عقب وفاة والدتهم دون عائل.
 

إقرأ ايضا

PCover

إصابة خطيرة لزوج كادت تقتل رجولته أثناء معاشرة زوجته بـ«قوة»

image

واقعة مؤسفة.. الإعتداء على فتاة وخلع حجابها بجامعة المنصورة

991

تعليق جرئ من إيمي تاتو على وقف برنامجها بقرار رسمي

أخبار متعلقة

images

علياء: زوجي عاجز جنسيًا واستعان بأمه لفض غشاء بكارتي

0RCJr

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

download

رغم ضربه وتمزيق ملابسه.. انتقادات لرجل تشاجر مع آخرين ومعه زوجته وطفله بالسعودية

تالا-صفوان

بعد القبض عليها.. عقوبة تالا صفوان المتعلقة بالإيحاءات الجنسية في السعودية

Capture

فيديو مُخل.. السعودية تعلن ضبط فتاة مصرية بتهمة الفعل الفاضح.. من هي تالا صفوان؟

2016_9_14_13_12_7_895

الإعدام لزوجة قتلت زوجها ومارست الرذيلة بجوار جثته مع عشيقها