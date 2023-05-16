"جثة طائرة وحريق هائل".. سر اشتعال برج سكني في الجيزة بشكل غامض





شهدت منطقة المنيب غرب الجيزة حادثا مأساويا بدأ باشتعال النيران داخل برج سكني انتهاء بسقوط جثة شاب.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا باشتعال النيران ببرج سكني بمنطقة جسر الكُنيسة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم بقطاع الغرب.

تبين بالفحص وقوع حادث سقوط من علو بالعقار رقم ٣ شارع متولي الشعراوي تلاه نشوب حريق بشقة بالطابق الـ١٣ ما أسفر عن سقوط جثة شاب نحو ٢٠ عاما في ظروف غامضة.

رجال المباحث الجنائية يعملون على فحص الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.