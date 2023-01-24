الثلاثاء 24 يناير 2023
توقيت مصر 13:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز الكويت.. مارس الرذيلة مع الخادمة وبعدما حملت منه تخلص منها بأبشع طريقة

منى العمدة تعود للظهور مجددًا وتكشف سبب "الإثارة" في الفيديو الذي تسبب بوقفها

صدمة للأهلي.. لجنة الانضباط تفرض عقوبات على كهربا

بدولة عربية.. مدير مدرسة ينظم طابور الصباح بسلاح آلي ويطلق النار في الهواء

"طلع مبيعرفش".. راقصة شهيرة بتصريحات مفاجئة عن ليلة الدخلة وسبب طلاقها

أبرزها الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم في الدوري

فنانة شهيرة ترفع دعوى خلع على زوجها رجل الأعمال وتكشف السبب الصادم

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.. ماذا قال؟

كلوب أصبح غير مقتنع به.. صلاح يرحل عن ليفربول ويتجه لهذا النادي

بعد رونالدو.. النصر السعودي يتعاقد مع «مودريتش»

ADS
 

جثة بلا رأس وأطراف.. تفاصيل جريمة هزت "عابدين" والكشف عن الجاني

202007100351155115
جثة
Native
Teads
الثلاثاء، 24-01-2023 09:36 ص

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جريمة أثارت الذعر في منطقة عابدين بوسط القاهرة، بعدما عثر الأهالي على جثة مقطعة داخل شقة بدائرة القسم.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على أجزاء من جثة داخل شقة بعابدين بعد أن انبعثت رائحة كريهة من الداخل، وباستطلاعهم الأمر عثروا على جثة مقطعة لعدة أجزاء، حيث تم فصل الرأس عن الجسد وقطع الذراعين والقدمين، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الأهالي بسبب تفاصيل الجريمة المثيرة.

بانتقال رجال المباحث وإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المجني عليه، "أ.م"، يبلغ من العمر 56 عاما، وأن وراء ارتكاب الجريمة صديق له بسبب خلافات مالية.

و بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة لدى مواجهة رجال المباحث له، وأشار إلى أنه لم يقصد قتله، إلا أن مشادة كلامية وقعت بينهما بسبب خلافات مالية، قام خلالها بدفعه فسقط على الأرض وسالت من جسده الدماء فتوقع إنه توفي فخشى افتضاح أمره.

وتابع المتهم في اعترافاته، بعد دقائق فكرت في إخفاء معالم الجثة، فقمت بتقطيع أعضائها بآلة حادة، وفصل الرأس عن الجسد والذراعين والقدمين، تمهيدا للتخلص منها لإخفاء كل تفاصيل الجريمة إلا أنني لم أتمكن من ذلك بسبب حجم الجثة وإمكانية كشف أمري خلال نقلها فتركت موقع الجريمة وهربت.


وفي السياق ذاته، أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتوقيع كشف الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كشف الطب الشرعي.
 

إقرأ ايضا

202301141021282128

منى العمدة تعود للظهور مجددًا وتكشف سبب "الإثارة" في الفيديو الذي تسبب بوقفها

127-230200-education-exempting-director-weapon-school-3

بدولة عربية.. مدير مدرسة ينظم طابور الصباح بسلاح آلي ويطلق النار في الهواء

Fuoaddaher_18

"طلع مبيعرفش".. راقصة شهيرة بتصريحات مفاجئة عن ليلة الدخلة وسبب طلاقها

أخبار متعلقة

images

«غسلنا عارنا قدام أهل البلد».. يقتلان شقيقتيهما بالجيزة لخيانتهما أزواجهما

image

تهز الدقهلية.. ذبح زوجته والتقط «سيلفي» معها وأرسله لأهلها لسبب صادم