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جبريل: ما حدث قبل مباراة القمة بـ24 ساعة تسبب في خسارة الزمالك

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الزمالك
Native
الأربعاء، 10-11-2021 10:58 ص

قال طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، إن ما حدث قبل مباراة القمة أمام الأهلي بـ24 ساعة كان سببا في الخسارة بنتيجة ٥-٣.
وأشار جبريل عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أنه لن يفصح عما حدث ولكنه أمر خارج حدود فريق الكرة.
وأوضح أنه لا يريد الحديث عن هذه التفاصيل أو ربطها بمسألة الأحكام القضائية ولكن هناك أمور سيتم الإفصاح عنها.
وأكد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول تفكير النادي في بيع بن شرقي في يناير المقبل في حال عدم حسم ملف تجديد عقده.
وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وتشهد الفترة الأخيرة خلافا بين اللاعب ومسؤولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.
وكان بن شرقي سجل هدفا  لفريق في  مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي لكنه ظهر بمستوى متواضع وتعرض لانتقادات من قبل جماهير الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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