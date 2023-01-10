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«جاية من الغيط».. طلاب يتنمرون على أستاذتهم الجامعية فجاء ردها صادمًا

faculte-800-3
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 10-01-2023 12:04 م

 

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة المحادثة لطلاب يتنمرون على أحد الدكاترة، حيث قال أحدهم: “جدعان هو الشابتر التالت ده بتاع الدكتورة القصيرة التخينة شوية دى؟ ولا الدكتورة التانية؟”.

 

ليرد الثانى قائلا: “أيوه هى اللى كانت لابسة قميص أخضر كأنها جاية من غيط البرسيم دى”.

 

وكتب الثالث: “يا جدعان يا أدمن.. امسحوا بسرعه الدكتورة معانا على الجروب قبل ما تشوف الرسايل ونشيل المادة بسببكم”.

 

لكن الدكتورة قامت بالرد على الطلاب بشكل غير متوقع، قائلة: “يا ولاد الله يهديكم ضحكتونى.. ابنى وأنا نازلة بالطقم ده قالى الطلاب هيتريقوا عليكى وسبحان الله كلامه صح”.

 

وأضافت: “مالهم القصيرين يا ولاد؟ ده أنا عسل، وبعدين إيه تخينة دى هى الهدوم اللى بتنفش إنما أنا واخدة وزن مثالى، مش هشيل حد ولا حاجة يا حبايبى بالعكس، ضحكتونى وفكرتونى بكلام ولادى ربنا يحميكو”.

 

كما أكدت أن “الامتحان هييجى مباشر ومن التعريفات اللى ركزت عليها.. ربنا يوفقكم”.

 

حالة من التعاطف الشديد سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعى بعد رد الدكتورة على الطلاب، وتفاعل مع الصورة عدد كبير وجاءت التعليقات: “هي فعلا دكتورة في الأدب والأخلاق، وحقها إنهم يروحوا يعتذروا لها ويكون درس ليهم طول حياتهم ويعتبروها أمهم، أعتقد محدش يرضى يقول كدا على مامته، شااااابوه ليها بجد”.

 

وكتب آخر: “إيه العسل ده بجد، برغم إني اتضايقت من كلام الطلاب، بس الدكتورة بجد حلوة أوي، ربنا يحميها يا رب”.

 

وعلق الأخير قائلا: “بصراحة هي إنسانة فعلا متربية وأثبتت إنها دكتورة سوية، الخيبة بقى على الطلاب نفسهم”.

 

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