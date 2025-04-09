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جانب من مفاوضات الرئيس مع ماكرون يشعل السوشيال ميديا: مش هدفع..احنا أصدقاء

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الأربعاء، 09-04-2025 10:03 ص

 

وثق مقطع فيديو، نقاش بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تكلفة أحد المشروعات.

وأظهر الفيديو السيسي وهو يجلس بجانب ماكرون داخل مترو الأنفاق ويتحدثان عن تكلفة أحد المشروعات الجديدة في قطاع النقل والذي سيتم بتمويل فرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي حول التكلفة وهو يبتسم "لا... لا... أنا عايز أخفضه 10%، عشان أنا والرئيس أصدقاء". ورد ماكرون ممازحا السيسي وهو يضحك: "لحسن الحظ أنك عسكري سيادة الرئيس ولست تاجرا".

وأضاف السيسي: "إحنا كل التأخيرات ما عملناش غرامات خالص إحنا أصدقاء... مفيش فايدة.. مش هدفع... مش هدفع... مش هدفع".
وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحظى على انتشار واسع بمختلف المنصات.

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