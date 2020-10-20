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جامعة الأزهر تكشف موعد فتح باب التسكين بالمدن الجامعية

جامعة الازهر
الازهر
 
الثلاثاء، 20-10-2020 06:47 م أحمد سالم
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة بداية من يوم الأحد القادم 25 من أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن تسكين المرحلة سيكون للطلاب والطالبات الحاصلين على تقدير ممتاز.


كما أوضح البيان أنه سوف يعلن تباعًا عن  موعد تسكين المرحلة الثانية عقب الانتهاء من تسكين طلاب المرحلة الأولى. 

وأهاب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ من خلال ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال عملية التسكين.
 

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