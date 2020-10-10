جامعة الأزهر تعلن تنسيق القبول للعام الجديد

السبت، 10-10-2020
07:28 م
أحمد سالم
اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة
، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق
القبول بكليات جامعة الأزهر
بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت 10 أكتوبر.
وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق
أن الحد الأدنى للقبول بالكليات
كالتالي:
- كلية طب الأزهر
بالقاهرة بلغ 635 درجة.
- كلية طب الأزهر
بدمياط 634 درجة،.
- كلية طب الأزهر
بأسيوط 632.
- كلية الصيدلة بالقاهرة 628.
- كلية الصيدلة بنين أسيوط 626.
- كلية طب الأسنان القاهرة 631.
- كلية طب الأسنان بنين أسيوط 630.
- كلية هندسة القاهرة 619 .
- كلية الهندسة بنين قنا 615.
- كلية العلوم بالقاهرة 595.
- كلية العلوم بنين أسيوط 570.
- كلية التجارة بنين القاهرة 532.
- كلية التجارة باللغة الإنجليزية 545.
- كلية التربية الرياضية للبنين 575 لطلاب القسم العلمي.