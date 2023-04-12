جارها استدرجها وعاشرها.. محاكمة سائق هتك عرض طالبة من ذوي الهمم





بدأت محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة السائق المتهم بـ هتك عرض تلميذة المرج، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 مايو.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة السائق المتهم بهتك عرض تلميذة المرج للمحاكمة الجنائية، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، رغمًا عنها، وكونها طفلة لم تبلغ الـ 18 عاما، ومن ذوي الهمم.

وأكدت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة المرج، توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للاعتداء الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.