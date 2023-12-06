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جابر يطلب تطليق زوجته: "بتختفي كل ساعتين وتقولي كنت في شغل"

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جابر يطلب تطليق زوجته: "بتختفي كل ساعتين وتقولي كنت في شغل"

الأربعاء، 06-12-2023 12:05 م

تقدم "جابر. م" 36 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه "بتختفي كل يوم ساعتين.. وترجع تقولي كنت في شغل".
يروي"جابر" تفاصيل زواجه: تزوجت من " نعمة. ح"، 33 سنة، بعد أن رشحتها لي والدتي، حينها وجدتها بشوشة وملتزمة دينينًا، وبعد الزفاف استمر زواجنا 3 سنوات لكن دون إنجاب.
يكمل الزوج حديثه: "زوجتي ظلت بجانبي في الأيام الأولى للزواج خاصة وقت مرضي، وبعدما عادت الأمور لطبيعتها حاولت تعويض زوجتي لوقوفها بجانبي، فكنت أفعل ما بوسعي لأكون قادرًا على تلبية متطلباتها".
يشكو جابر زوجته: "حصلت على أجازة من عملي لعدة أيام وخلال هذه الفترة لاحظت تغير زوجتي بشكل كبير لم ألاحظه قبل ذلك بسبب انشغالي الدائم، فزوجتي تخرج يوميًا لمدة ساعتين وبعد سؤالها عن سبب خروجها بررت ذلك بعملها لدى إحدى السيدات في منزلها".
اختتم الزوج: دخل الشك إلى قلبي وشعرت حينها باستحالة المعيشة معها، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى تطليق للضرر منها حملت رقم 6317 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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