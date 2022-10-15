«جئتكم بالذبح».. علي جمعة يكشف قصة حديث النبي الذي يستغله الخوارج في الإرهاب

السبت، 15-10-2022
11:13 ص
روي الدكتور علي جمعة
، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار
العلماء، قصة حديث "جئتكم بالذبح
" الذي تحتج به بعض الجماعات الإرهابية في
أعمالها الدموية العنيفة.
وقال "جمعة"، في لقاء سابق له ببرنامج "والله
أعلم" على قناة cbc الفضائية، إنه ذات مرة تعدى أحدهم على رسول الله
صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة
فقال له: "جئتكم بالذبح
"، أي أن ما جاءهم
به ليس مزحًا ولا هزلًا، فقام هذا الرجل وقال يا أبا القاسم ما كنت جاهلًا قط، أي أنه
يستسمحه معتذرًا عن خطأه، وكان كلما جلس مع أصحابه يقول هذا الرجل لم يكذب قط .
وأوضح جمعة أن هذا الحديث قد استغله الخوارج الذي لا يعرفون
النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن، في أنهم يذبحون الأسرى الذين قال فيهم الله سبحانه
وتعالى: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا..."، فأخذوا هذا
الحديث المجازي عن أنه جاء بشيء جاد وليس بالهزل.
وتابع: أن قضية التوحيد لا تستدعي هذه السخرية والاعتداء
على نبي من أنبياء الله، فأخذوه من سياقه وطبقوه في مكان آخر تمامًا معارضين اجماع
الأمة والسنة والقرآن وفعل الأئمة والمتقين إلى يوم الدين، فاطعام الأسير من الفضائل
ومن مكارم الأخلاق، ولذا، يقول جمعة: الخوارج كلاب النار، لأنهم يفعلون هذا التخريف
والتحريف في دين الله سبحانه وتعالى.