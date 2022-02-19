الأحد 20 فبراير 2022
توقيت مصر 03:32 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ طفل سعودي عالق على قمة جبلية

مصورة فيديو عروسي الإسماعيلية تفجر مفاجأة

فيديو مروع.. لحظة دهس امرأة سعودية أثناء عبورها الطريق

صوّروا شقيقه بقميص نوم.. تفاصيل صادمة عن قتل سائق أوبر الجيزة

«لو هتشتري عربية مستعملة» 7 نصائح تحمي بها حياتك وأموالك

مطالبات بإيقاف إعلامية شهيرة بعد واقعة «عروس الإسماعيلية»

«حسناء».. أول ظهور لزوجة حسين الجسمي والكشف عن جنسيتها

مرتضى منصور يرد على صحيفة سعودية: كفاية شائعات

طبول الحرب.. سقوط قذيفة أوكرانية في روسيا

الكشف عن قضية «استعباد جنسي» لـ 39 امرأة بدولة خليجية

ADS
 

ثواب عظيم بشَّر به النبي ﷺ.. اعرف فضل «عمرة رمضان»

عمرة-رمضان
ا
Native
Teads
السبت، 19-02-2022 11:24 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين حول أفضلية أداء العمرة في شهر رمضان عن غيره من الشهور؛ بأن هناك حديث نبوي يبشر بفضل أداء العمرة في شهر رمضان.

وأوضحت الدار في فتواها، أنه ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة مَعي» متفق عليه، فهذا الحديث دليلٌ على فضل العمرة في رمضان.

وأكملت: «قال ملا علي قاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1742، ط. دار الفكر): [قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ»؛ أَيْ كَائِنَةً «تَعْدِلُ حَجَّةً»؛ أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، وَبَعْضُ الرِّوَايَاتِ: «حَجَّةً مَعِي»، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي إِلْحَاقِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ تَرْغِيبًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْعِبَادَةِ تَزِيدُ بِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ، فَيَشْمَلُ يَوْمَهُ وَلَيْلَهُ، أَوْ بِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ فَيَخْتَصُّ بِنَهَارِهِ] اهـ.

وأفادت الدار، بما قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 605، ط. دار المعرفة): [لم يعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروهًا لغيره لكان في حقه أفضل، والله أعلم] اهـ.
 

إقرأ ايضا

image

فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ طفل سعودي عالق على قمة جبلية

image

مصورة فيديو عروسي الإسماعيلية تفجر مفاجأة

image

فيديو مروع.. لحظة دهس امرأة سعودية أثناء عبورها الطريق

أخبار متعلقة

ما_حكم_عدم_لبس_الحجاب

فتاوى رمضان.. ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط؟