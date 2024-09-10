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ثري خليجي يقدم عرضاً مالياً ضخماً لفنانة مصرية شهيرة مقابل اعتزال "تيك توك"

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الثلاثاء، 10-09-2024 02:38 م


قدّم البلوجر الخليجي أحمد حجازي، خلال الساعات القليلة الماضية، عرضًا ماليًا للفنانة مها أحمد، يقضي باعتزالها منصة "تيك توك".

 

وكتب "حجازي" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا)."

 

وأضاف: "أتقدم أنا، المهندس أحمد حجازي، بعرض عمل للفنانة مها أحمد بمقابل أن تعتزل منصة تيك توك تمامًا، وبراتب ضعف ما تتقاضاه شهريًا من تيك توك."

وتابع: "أرجو إيصال العرض للفنانة وتزويدي بمقدار ما تتقاضاه من تيك توك، لكي أقدم لها الضعف مقابل الإقلاع عن استخدام المنصة، ودمتم بخير."

 

وفي نفس السياق، تعرضت الفنانة مها أحمد لانتقادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تواجدها المكثف على المنصة، مما دفعها لوصف الجمهور بالمتنمرين.

 

وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن البلوجر أحمد حجازي وفقًا لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي:

 

- شخصية عامة.

 

- مهندس خليجي.

 

- بلوجر مشهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

- يتابعه 107 ألف عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".

 

- يعشق الصور والتصوير.

 

- يشارك معجبينه صور كثيرة.

 

- يعمل في عالم الموضة والجمال.

 

- يرتدي كل ماهو جديد في عالم الموضة.

 

- لدية حساب على تليجرام يتابعه 29.1 k عبر حسابه.

 

- لديه متابعين بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويحرص على مشاركة رحلاته في كل مكان مع جمهوره.

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